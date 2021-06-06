​تعرف على 5 خدمات جديدة تطلقها منصة الكهرباء الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر على المنصة الإلكترونية التابعة لها 5 خدمات جديدة بهدف تذليل العقبات على المواطنين.

وأكد مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الخدمات الخمس المقدمة من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تتضمن ما يلي:

أولًا- تحويل الممارسات إلى عدادات كودية:

هي خدمة تتيح للمواطنين الذين يستمدون التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية ويتم سداد ممارسات مقابل هذا الاستهلاك لتركيب عداد للحساب على الاستهلاك الفعلي.

ثانيًا- خدمة الشكاوى والأعطال:

خدمة تتيح للمواطن التقدم بالإبلاغ عن شكوى أو عطل عن طريق الموقع الإلكتروني للمنصة ويتم التعامل معها بنفس طريقة التعامل مع البلاغات التي تتم كما لو كان تم الاتصال بالرقم الموحد 121 وتظهر ضمن التقارير الخاصة بنظام الشكاوى 121.

ثالثًا- خدمة طلب شهادة بيانات تعاقد:

تتيح هذه الخدمة للمواطن تقديم طلب للحصول على شهادة بيانات تعاقد من الشركة التابع لها المشترك.

رابعًا- خدمة طلب توصيل تيار للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة:

تتيح هذه الخدمة تقديم طلب توصيل تيار لأول مرة لمنشآة استثمارية (غير سكنية) وتقديم المستندات المطلوبة.

خامسًا- تركيب عداد بدل فاقد:

خدمة تتيح للمشترك تركيب عداد جديد بدلا من عداد قديم تم سرقته بعد تقديم محضر الشرطة الذي يثبت عملية السرقة.