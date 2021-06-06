شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة ترصف شوارع حى المطرية وتطور محيط شجرة مريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أجهزة محافظة القاهرة في رصف عدد من الشوارع بحى المطرية ضمن خطة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث قامت إدارة الطرق باستمرار العمل بفرد طبقة السن بشارع المطراوى تمهيدا لأعمال الرصف وذلك في اطار خطط تطوير وتجميل حي المطرية، كما يتم تركيب بلاط انترلوك بشارع إبراهيم غالى وشارع كنيسة العذراء مريم المتفرع من شارع البلسم .

ونفذت الأجهزة التنفيذية بحى المطرية برئاسة اللواء حسام لبيب أعمال تطوير عدة شوارع بالتنسيق مع إدارة الطرق حيث تم تركيب بلاط الانترلوك بالجزيرة الوسطى لشارع الكابلات .

وفى السياق بدأت أعمال ترميم الشجرة المعروفة باسم "شجرة مريم العذراء" في منطقة المطرية في العاصمة المصرية القاهرة، ووفقًا للعقيدة المسيحية القبطية في مصر، توقفت السيدة مريم العذراء والقديس يوسف في المطرية، والتي كانت قرية صغيرة في رحلتهم عبر مصر، وبحسب الأقوال استراحت السيدة مريم تحت ظل الشجرة.

وانتهت محافظة القاهرة من دهان 50% من العقارات المحيطة بشجرة مريم بحى المطرية، ضمن مخطط تطوير المنطقة بالكامل لإعادة شجرة مريم على خريطة مسار العائلة المقدسة، كما يتم إنشاء محور مرورى من ميدان ابن الحكم والمحكمة ليمر من ميدان المطرية ويصل لمنطقة مسطرد ثم طريق بنها الحر ، وإنشاء تفريعة من المحور تخرج من ميدان المطرية للربط مع محور روض الفرج وذلك ضمن المرحلة الثالثة.