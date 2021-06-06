شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مائل الحرارة اليوم ونشاط رياح بأغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب وجنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.