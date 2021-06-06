شكرا لقرائتكم خبر عن قبل امتحان مادة الجبر والإحصاء .. تطهير وتعقيم اللجان بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المديريات المعنية، صباح اليوم الأحد، بتطهير وتعقيم لجان الامتحانات قبل بدء امتحان مادة الجبر والإحصاء للصف الثالث الإعدادي، في اليوم الثاني من امتحانات نهاية العام، وذلك لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه يؤدي الامتحانات عدد 8801 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة موزعين على عدد 589 لجنة في عدد 85 مدرسة على مستوى إدارات المحافظة التعليمية.

لفت رضوان إلى تخصيص عدد 5 مدارس في مدن العريش والشيخ زويد وبئر العبدلأداء طلبة وطالبات مدارس رفح الامتحانات بها، مشيرًا إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بإدارة رفح التعليمية يبلغ 724 طالبًا وطالبة.

لفت رضوان إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية بالعريش، وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية، لمتابعة سير وانتظام لجان الامتحانات وحل أي مشكلات.