شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم .. نشاط الرياح والبحر مضطرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوقع هيئة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية نشاط الرياح اليوم على أماكن متفرقة من الجمهورية بينها القاهرة، وتتراوح وتكون درجات الحرارة العظمي اليوم بين 40 درجة في أسوان وإدفو و25 درجة في مطروح، وتكون درجة الحرارة متذبذبة صعودًا وهبوطًا بمقدار درجة واحدة بمعظم المناطق وفق تقرير حالة الطقس اليوم.

تتذبذب درجات الحرارة اليوم نهارًا وتقل أو تزيد بمقدار درجة واحدة أو ربما لا يحدث تغيير مقارنة بدرجة الحرارة خلال ، و

يتوقع أن يكون الطقس Weather مائل للحرارة على القاهرة الكبرى وكذلك الوجه البحري، ومعتدل على االسواحل الشمالية، ويكون حارًا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون شديد الحرارة على شمال الصعيد مثل طقس أمس.

ويظل طقس اليوم الأحد ليلاً مستقرًا مثل حالة الطقس أمس فيكون لطيفًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون معتدلاً على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

تكون حالة البحر المتوسط من معتدلة إلى مضطربة واتجاه الرياح شمالي غربي والموج من مترين إلي مترين ونصف، ويكون البحر الأحمر مضطربًا وارتفاع الموج من 2.5 إلي 3.5 مترًا، وإتجاه الرياح شمالي غربي.

ونشاط الرياح هو أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم فتنشط الرياح الشمالية الغربية على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وجنوب البلاد والوجه البحري ، وتكون سرعة الرياح من 15 و18 عقدة.

حالة الطقس غدًا .. نشاط الرياح على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد والبحر مضطرب

درجات الحرارة في مصر اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة اليوم وفق الوارد في تقرير أخبار الطقس في مصر اليوم كما يلي:

القاهرة 32-19

الإسكندرية 26-18

دمنهور 30–18

شبين الكوم 32-18

بلطيم 27-19

دمياط 27-19

طنطا 31-19

الزقازيق 32-19

المنصورة 31-19

بورسعيد 27-20

السويس 32-20

الإسماعيلية 33-19

شرم الشيخ 35-26

الغردقة 35-25

العريش 32-20

أسيوط 34-21

قنا 38-23

المنيا 33-20

بنى سويف 33-19

الأقصر 39-24

الفيوم 33-19

سوهاج 36-22

أسوان 40-26

أبوسمبل 39-26

إدفو 40- 26

شلاتين 36-24

الوادي الجديد 37- 23

حلايب 33-26