شكرا لقرائتكم خبر عن البطاطس بـ6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في منافذ المجمعات الاستهلاكية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وفيما يلي قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية اليوم:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.
- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
- الجزر بـ 6 جنيهات.
- الخيار بـ 7 جنيهات.
- الجوافة بـ 15 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.
الباذنجان العروس 7.5 جنيه.
- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه.
- الفلفل الألوان 18.5 جنيه.
- الليمون بـ 27.5 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ 8.5 جنيه.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب بـ 7.5 جنيه.
العنب الأحمر 24 جنيها.
العنب الأبيض 18 جنيها.
الباميا الخضراء 18 جنيها.
- البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.