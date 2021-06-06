أخبار مصر

البطاطس بـ6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في منافذ المجمعات الاستهلاكية

0 نشر
إبراهيم الطيب 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البطاطس بـ6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في منافذ المجمعات الاستهلاكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وفيما يلي ‏‎قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية اليوم:

‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.

- البطاطس 6 جنيهات.

- البصل الأبيض 4.5 جنيه.

- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.

- الكوسة بـ 7.5 جنيه.

- الجزر بـ 6 جنيهات.

- الخيار بـ 7 جنيهات.

- الجوافة بـ 15 جنيها.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.

الباذنجان العروس 7.5 جنيه.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه.

- الفلفل الألوان 18.5 جنيه.

- الليمون بـ 27.5 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء بـ 8.5 جنيه.

- التفاح السكرى 27 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب بـ 7.5 جنيه.

‏‎‏‎العنب الأحمر 24 جنيها.

العنب الأبيض 18 جنيها.

الباميا الخضراء 18 جنيها.

- البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا