وفيما يلي ‏‎قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية اليوم:

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

شكرا لقرائتكم خبر عن البطاطس بـ6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في منافذ المجمعات الاستهلاكية والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية