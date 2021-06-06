شكرا لقرائتكم خبر عن 61% من القراء يتوقعون أن يؤدى تقنين نشاط تنظيم انتظار السيارات إلى الحد من فوضى المواقف العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل يؤدى تقنين نشاط تنظيم انتظار السيارات إلى الحد من فوضى المواقف العشوائية بالشوارع؟"، توقع غالبية القراء أن يحد تقنين نشاط تنظيم انتظار السيارات من فوضى المواقف العشوائية بالشوارع.

وتوقع 61% من القراء أن يحد تقنين نشاط تنظيم انتظار السيارات من فوضى المواقف العشوائية بالشوارع، بينما توقع 39% من القراء أن تستمر المواقف العشوائية بالشوارع.



