شكرا لقرائتكم خبر عن 163 ألف طالب وطالبة يؤدون ثانى أيام امتحان الشهادة الإعدادية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل نحو 163056 طالبا وطالبة، اليوم الأحد، أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، داخل 945 مدرسة و656 لجنة على مستوى المحافظة بواقع 11648 لجنة فرعية، وسط اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، فى المدارس التى واللجان الامتحانية، حيث تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 10 يونيو الجارى.

”الخليج 365” يوضح جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة بالتزامن مع انطلاق الامتحانات كما يلى:

كما يلى :

- السبت 5 يونيو مادة اللغة العربية والخط

- الأحد 6 يونيو مادة اللغة الأجنبية

- الإثنين 7 يونيو مادة العلوم

- الثلاثاء 8 يونيو مادة الجبر والاحصاء

- الأربعاء 9 يونيو مادة الهندسة

- وتختتم الامتحانات يوم الخميس 10 يونيو بمادة الدراسات الاجتماعية

وتفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أمس السبت، سير امتحانات الشهادة الاعدادية بعدد من اللجان وذلك للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، وشملت جولة المحافظ تفقد مدارس الشهيد احمد سيد ابراهيم التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية ومدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، ‏حيث اطمأن المحافظ على تحقيق الانضباط داخل وخارج لجان الامتحانات حفاظًا على تركيز الطلاب كما اطمأن على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان.

‏وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة الحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصاً على سلامتهم وكذلك عملية دخول وخروج الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف منع التزاحم، مؤكدًا على التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفورى فى حالة الطوارئ بالإضافة إلى توفير الكمامات للطلاب الذين حضروا بدون كمامة.