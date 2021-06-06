أخبار مصر

بتوجيهات الرئيس السيسى.. معدات وأطقم هندسية مصرية فى غزة لبدء إعادة الإعمار.. فيديو وصور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/17
  • 2/17
  • 3/17
  • 4/17
  • 5/17
  • 6/17
  • 7/17
  • 8/17
  • 9/17
  • 10/17
  • 11/17
  • 12/17
  • 13/17
  • 14/17
  • 15/17
  • 16/17
  • 17/17

شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات الرئيس السيسى.. معدات وأطقم هندسية مصرية فى غزة لبدء إعادة الإعمار.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بتوجيهات من الرئيس السيسي دخلت عبر منفذ رفح معدات هندسية وأطقم مصرية لقطاع غزة للمساهمة فى إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة.

يأتى ذلك في إطار التخفيف عن مواطنى القطاع وسرعة إعادة الحياة إلى طبيعتها وبدء إعادة الإعمار، وفى ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصرى بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان غزة.

 

 

c14372b8-ae70-413e-9a68-5b6e700526b3

 

21ce3710-fd0e-4104-b609-7cf33da874d5

وجاءت تلك التحركات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أعلن عن تقديم مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، وهي المبادرة التي لاقت ترحيبا كبيرا على المستوى الإقليمى والدولى.

3011d3c5-d5d8-423f-8294-1d1455449c9b

معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار (1)

 

 

 

معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار (1)

 

 

 

ff1273f2-8ff9-4dc8-a8c0-94f7a62d1fcb

معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار (2)

معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار (2)

 

 

معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار (2)

معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار (2)

 

 

معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار (3)

معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار (3)

 

 

معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار (3)

معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار (3)

 

 

معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار (4)

معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار (4)

 

 

معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار (4)

معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار 

 

 

معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار (5)

معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار

 

 

معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار (6)

 

 

 

 

معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار (7)

 

 

 

معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار (8)

 

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا