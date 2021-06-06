شكرا لقرائتكم خبر عن 7 كليات بجامعة حلوان تواصل امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب 7 كليات بجامعة حلوان اليوم الأحد ، أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى وسط تطبيق صارم لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا ، والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية ومنع التزاحم بين الطلاب ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى .

وتشهد اليوم كليات التربية والتربية الموسيقية والسياحة والفنادق والآداب والحقوق والتربية الفنية والاقتصاد المنزلي ، أداء امتحانات نهاية العام الجامعى 2020 / 2021 اليوم الأحد .

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أنه تم وضع مجموعة من القواعد والأسس من أجل تنظيم عملية الامتحانات بداية بتحديد خط سير الطلاب إلى أماكن أداء الامتحانات بالإضافة إلي تنظيم دخول الكليات في أوقات محددة للحد من التزاحم علي البوابات وداخل الحرم، مشيرًا إلى أنه تم نشر التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء الامتحانات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين .

وأشار الدكتور ماجد نجم، إلى أن الجامعة تتخذ جميع الاحتياطات الطبية اللازمة للتأكد من سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين منذ دخولهم من بوابات الحرم الجامعي وحتي خروجهم منها بعد أداء الامتحان من خلال قياس درحة الحرارة بأجهزة كشف الحرارة، وتعقيم جميع اللجان قبل أداء الامتحان وبعده والالتزام بارتداء الكمامات طوال فترة وجودهم داخل الحرم الجامعي مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب في لجان الامتحانات للمتابعة والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية الطبية.