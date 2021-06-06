كورونا في 24 ساعة| إجراءات امتحانات الثانوية العامة.. واكتشاف سر جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 799 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 195871 حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:



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