حدث ليلاً| "التعليم" ترد على شكاوى أولياء الأمور.. وزيادة أسعار السجائر أول يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 799 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 195871 حتى اليوم.

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"الشرقية للدخان": زيادة جديدة في أسعار السجائر المستوردة والمحلية أول يوليو

قال هاني أمان، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة "الشرقية للدخان"، إن الزيادة الجديدة في أسعار السجائر تصل إلى 50 قرشا على جميع علب السجائر سواء المستوردة أو المحلية، موضحا أن 25 قرشا تذهب إلى التأمين الصحي وفقا للقانون المعمول به منذ 3 سنوات.

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امتحانات الثانوية 2021.. وزير التعليم يرد على شكاوى أولياء الأمور من ضغط الجدول

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سبب ضغط جدول الثانوية العامة هذا العام.

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التنسيق والجدول الامتحانات.. أبرز ملاحظات أولياء الأمور بشأن قرارات الثانوية العامة

أبدى عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، اعتراضهم على جدول امتحانات الثانوية العامة دور يوليو.

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الآثار تكشف سيناريو العرض الجديد للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

كشفت وزارة السياحة والآثار عن فكرة سيناريو العرض الجديد للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية والذي يجرى به حاليا مشروعا ضخما لتطويره وترميمه، حيث سيضم أقساما جديدة به لخدمة الفكر المتحفي الحديث حتى يكون مؤسسة علمية منافسة على مستوى عالمي.

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لميس الحديدي: "نحن أمام دولة مختلفة تزامنًا مع مرور 7 سنوات على حكم السيسي"

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن شهر يونيو يشهد مرور سبع سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد منذ انتخابه في 3 يونيو 2014، حيث جرى التنصيب في الثامن من نفس الشهر في الفترة الرئاسية الأولى، مشيرة إلى أن دخولنا في فترة حكم الرئيس السيسي الثانية يجعلنا نجد أننا أمام دولة شكلها اختلف.

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بعد توقفها لـ6 سنوات.. أديب: السياحة الروسية تعود خلال أيام

أعلن الإعلامى عمرو أديب، عن عودة السياحة الروسية إلى مصر فى وقت قريب بعد أن توقفت 6 سنوات بسبب الطائرة التى سقطت فى سيناء.

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"غش جماعي وتسريب امتحان الإعدادية بني سويف".. في طلب إحاطة لوزير التعليم

أعلن النائب الدكتور عبدالله علي مبروك عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ببا ببني سويف، تقدمه بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بشأن واقعة تسريب امتحان مادة الهندسة، والغش الجماعي الذي جرى في امتحانات الشهادة الإعدادية ببني سويف.

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الأردن: 4 إصابات في صفوف قوات مكافحة الشغب في لواء ناعور

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن عن إصابة أربعة من صفوف القوة الأمنية التي تتعامل مع أعمال الشغب في لواء ناعور وهم قيد العلاج.

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"يهوى اقتناء التحف".. محامي مالك شقة الزمالك: المقتنيات ورثها المالك عن طريق أجداده

استنكر طارق جميل سعيد، محامي المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، مالك شقة الزمالك، إطلاق اسم "مغارة علي بابا" على شقة المالك؛ وخاصة أنه يهوى اقتناء التحف والأنتيكات، متسائلًا: "هل حيازة الانتيكات تعد جريمة؟، النياشين الموجودة بالشقة ورثها المالك عن طريق أجداده".

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