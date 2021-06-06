شكرا لقرائتكم خبر عن المُعدات المصرية تزيل آثار العدوان وتعيد الحياة إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الآليات والمُعدات الهندسية والأطقم الفنية المصرية إزالة الركام والدمار فى قطاع غزة، أمس، لبدء إعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلى الأخير.

وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان فى قطاع غزة، ناجى سرحان، إن الآليات المصرية التى دخلت غزة عبر معبر رفح، أمس، تعمل وفق خطة مدروسة ومُعدة مسبقًا لتحقيق أقصى استفادة من تواجدها. ودخلت عشرات الجرّافات والرافعات والشاحنات، التى تحمل الأعلام المصرية، إلى غزة، عبر معبر رفح، مصحوبة بأطقم فنية مصرية، أمس الأول، فيما اصطف فلسطينيون على الحدود من ناحية غزة عند معبر رفح لاستقبال الموكب أثناء دخوله القطاع.

وقال مدير عام السياسات فى وزارة الاقتصاد بغزة، أسامة نوفل، أمس، إن مصر تدخلت بشكل كبير فى ملف إعادة الإعمار، ما زاد من الحركة التجارية فى القطاع، لترتفع الواردات حوالى 17%، مع التركيز على أدوات البناء.

ونقلت وكالة «سما نيوز» الفلسطينية، عن «نوفل»، قوله، فى حديث إذاعى، إن وجود مصر سيؤدى إلى تسهيل عملية إعادة الإعمار من ناحية علاقاتها بالإقليم وامتلاكها الأدوات الفنية اللازمة، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلى كان يمنع منذ عام 2014 إدخال المُعدات الثقيلة.

وأضاف: «غزة مستعدة للبدء فى إعادة الإعمار، وبدأنا فى إزالة الأضرار وحصرها وإيواء النازحين، ثم تبدأ عملية إعادة الإعمار».

من جانبه، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إنه لا يمكن تحقيق سلام دائم بالمنطقة دون حل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى، مشددًا على «أهمية القضية وحساسيتها بالنسبة للعالم بأسره».

جاء ذلك، فى تصريحات أدلى بها «بوتين»، خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئى، فى اجتماع مع مديرى أبرز وكالات الأنباء العالمية، وذلك على هامش أعمال منتدى «سانت بطرسبرج» الاقتصادى الدولى فى روسيا.