شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الثانوية العامة 10 يوليو حتى 2 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بدء امتحانات الثانوية العامة النهائية 10 يوليو المقبل وانتهاءها 2 أغسطس المقبل.

وأضاف «شوقى»، خلال مؤتمر صحفى، أن تأخير الامتحانات سببه إجازة عيد الأضحى وفيروس كورونا، موضحًا أن الدفعة المقبلة سبتمبر «2022- 2023» للثانوية العامة سيتم إلغاء التشعيب لها ودمج علمى علوم وعلمى رياضة، وسيتم تخفيض محتوى مناهج الثانوية العامة بعد إلغاء التشعيب الفرعى، وسيصبح علمى وأدبى.

وفيما يخص التحسين، قال الوزير: «فى العام الجارى سنكتفى بالدور الأول والدور الثانى، وذلك لحاجة الوزارة لتشريع قانونى».

وأضاف شوقى أن الوزارة تتيح نظامين للطلاب لأداء الامتحان عن طريق إتاحة نسخة إلكترونية، وأخرى ورقية للطلاب وبابل شيت.

وأضاف أن داخل اللجنة لا يوجد إنترنت بأى شكل من الأشكال ولن يتم السماح بتشغيل الشرائح على التابلت لضمان العدالة، وأى محاولة لتغيير التابلت سيتم اعتبارها محاولات غش، وما يتردد عن وجود جروبات للغش غير صحيح، حيث تم غلق المحاولات الخاصة بذلك.

ولفت إلى أن الامتحان التجريبى سيتم فى يوم واحد للتعرف على البابل شيت والتعرف على مقر اللجنة لمدة 3 ساعات، وباقى الامتحانات ستتم من المنزل، وفق نفس الجدول وبنفس زمن الامتحان النهائى، وسيتاح أداء الامتحان من 9 صباحا حتى 9 مساء.