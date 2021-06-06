شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تتابع تنفيذ مشروعات «منطقة القناة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم مشروعات الدولة، بهدف رفع تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية.

وأضاف «مدبولى»- خلال جولته، أمس، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، لمتابعة سير الأعمال وآخر مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها- أن المنطقة الصناعية تحظى بمتابعة شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث وجّه بتركيز استراتيجية المشروعات بالمنطقة على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا.

وبدأ رئيس الوزراء جولته بالمنطقة الاقتصادية بالتوجه إلى مجمع «البحر الأحمر للبتروكيماويات» بطريق وادى حجول المطور، لوضع حجر أساس أول مجمع صناعى للمواد البترولية والكيماوية فى المنطقة الاقتصادية، والذى يأتى إنشاؤه فى إطار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وإنتاج مجموعة منها ذات قيمة مضافة، كالبولى إيثيلين، والبولى بروبلين، والبولى استر، ووقود السفن وغيرها من المواد، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنويًا، ما يسهم فى تقليل حجم واردات الدولة من تلك المنتجات.

وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن المشروع يُقام على مساحة تبلغ 3.56 مليون متر مربع، بتكلفة استثمارية تُقدر بـ7.5 مليار دولار أمريكى، ويوفر نحو 15 ألف فرصة عمل، بهدف إيجاد فرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوطين هذه الصناعة، إلى جانب العمل على تطوير صناعة البتروكيماويات فى مصر.

ولفت وزير البترول إلى أن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه لإنتاج منتجات بتروكيماوية متنوعة، ويُتيح إقامة صناعات تكميلية عليها، وذلك على مستوى القارة الإفريقية والشرق الأوسط.

وفى أعقاب ذلك، تفقد «مدبولى» محطة معالجة الصرف الصناعى بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة (المحطة المركزية للصرف الصناعى المعالج). كما توجه «مدبولى» إلى ميناء العين السخنة لتفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها بالميناء والوقوف على معدلات التنفيذ، ورافقه خلال الجولة وزيرا البترول والنقل، ومحافظو مدن القناة، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من المسؤولين، وتفقد مشروع محطة «سونكر» للصب السائل، التى تقع بالحوض الثالث بميناء السخنة، وتُقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 450 مليون دولار.