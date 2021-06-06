شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: آخر موعد لتلقى طلبات تركيب العدادات الكودية نهاية يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن آخر موعد لتلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمخالفين وسارقى التيار الكهربائى لتقنين وضع الكهرباء من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العداد الكودى حتى نهاية الشهر الجارى.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية انتهت من تركيب ما يقرب من 175 ألف عداد كودى مسبوق الدفع للوحدات المخالفة الذين تقدموا بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كودى.

وأضاف حمزة، أن شركات توزيع الكهرباء تسابق الزمن لإنهاء الإجراءات الخاصة بتركيب العدادات الكودية للمتقدمين بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من عمل ما يقرب من يقرب من 400 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن.

وقال حمزة، إن الهدف من تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمبانى المخالفة هو تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، موكدا أن المحاسبة بنظام الممارسة غير دقيق ولا يعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن وهو ما يهدر فى بعض الأحيان حق الدولة فى الحصول على حقها.

وتابع حمزة، أن من بين أهداف تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع هو ضمان حصول الدولة على قيمة الاستهلاك الفعلى لمستخدمى نظام الممارسة وليس سند ملكية للمواطن المخالف، لافتا إلى أن العداد مسبوق الدفع يعتمد على شحن رصيد بالعداد من خلال كارت الشحن.