شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مشكلة فى الكهرباء.. اعرف خطوات تقديم شكوى إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شكاوى المواطنين الخاصة بمرفق الكهرباء سواء متعلقة بفواتير الاستهلاك أو المشاكل الفنية وغيرها، للتعرف على أسبابها والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، ومن خلال عدة منافذ إلكترونية وهى كالآتى..

1- الخط الساخن 121.

2- الموقع الالكترونى لشركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.

3-تقديم شكوى على الموقع الالكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

4- الموقع الالكترونى للشركة القابضة لكهرباء مصر.

5- الموقع الرسمى والبريد الالكترونى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هناك انخفاض ملحوظ فى شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء خلال الفترة الماضية بسبب تطبيق برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، والذى يعتمد على التقاط صورة لعداد الكهرباء وإرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية بدون تدخل أى عنصر بشرى.