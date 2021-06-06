شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الكنيسة الأسقفية فى مصر وأفريقيا × 10 أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وأفريقيا جزء من اتحاد الكنائس الأسقفية الأنجليكانية فى العالم ويبلغ أتباع هذه الطائفة 85 مليوناً ومنتشرين فى 164 دولة، ويتبع إقليم مصر الدول الآتيه: ليبيا- تونس – الجزائر – أثيوبيا – الصومال – أرتريا – جيبوتى.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن الكنيسة الأسقفية في مصر.

1 - نشأت فى مصر عام 1839 عندما منح والى مصر، محمد على باشا، قطعة أرض للطائفة فى ميدان المنشية لإقامة كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية.

2 - يتبع إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية 5 مناطق جغرافية (مصر، شمال إفريقيا، القرن الإفريقى، جامبيلا)

3 - رئيس الأساقفة المطران منير حنا هو أول ئيس لأقليم الاسكندرية، رٌسم مطران سنة 2000

4 - بدأت الكنيسة الأسقفية فى مصر خدماتها في مطلع القرن التاسع عشر وتحديدا سنة 1800

5 - أول كنيسة أسقفية فى مصر هى كاتدرائية القديس مرقس بميدان المنشية بالإسكندرية.

6 - تأسست دار النشر الأسقفية سنة 1900 وهي دار نشر تابعة للكنيسة

7 - تأسست المدرسة الأسقفية بمدينة منوف سنة 1994

8 - تأسست مستشفى هرمل بمدينة منوف سنة 1910

9 - بدأت خدمة اللاجئين فى مصر داخل الكنيسة الأسقفية منذ سنة 1991.

10 - بدأت خدمة السجون في الكنيسة الأسقفية منذ أكثر من 20 عاما.