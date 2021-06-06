شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستكمل دراسات «ريفيرا سهل حشيش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على أجندة التنفيذ، استقر مشروع منتجعات «ريفيرا سهل حشيش» بمدينة الغردقة، والذى يُعد أكبر وأضخم مشروع سياحى استثمارى بالمدينة تسعى محافظة البحر الأحمر بالتعاون مع عدد من الجهات لإنجازه.

المحافظ، اللواء عمرو حنفى، قال، خلال تفقده موقع المشروع، إنه يقع على مسار سياحى متميز للسائحين، ويساعد على الجذب السياحى والاستثمارى، ويعمل على تنويع الأنشطة السياحية بالمنطقة، ويُعد بمثابة قطب تنموى سياحى جنوبى متعدد الأنشطة الجاذبة من سياحة شاطئية وترفيهية، وسياحة بيئية، وسياحة مؤتمرات، فضلًا عن السياحة الثقافية. وأضاف أن جولته التفقدية تأتى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى وجّه بسرعة إعداد دراسة متكاملة لهذا المشروع.

ولفت محافظ البحر الأحمر إلى أن مشروع ريفيرا يبعد عن مدينة الغردقة نحو 25 كيلومترًا، وتبلغ مساحته الإجمالية 13 ألفًا و800 فدان، ومن المخطط أن يوفر المشروع فرص عمالة مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 150 ألف فرصة عمل.