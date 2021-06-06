شكرا لقرائتكم خبر عن «البحرية المصرية» و«الفرنسية» تنفذان تدريبًا فى الأسطول الشمالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريبًا بحريًّا عابرًا مشتركًا فى نطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة واستمرارًا للتدريبات المشتركة للقوات البحرية مع الدول الصديقة.

واشتركت الفرقاطة المصرية الشبحية (سجم بورسعيد) والفرقاطة الفرنسية الشبحية (LAFAYETTE)، فى التدريب، الذى تضمن تنفيذ تمرين دفاع جوى، وتمارين تكتيكية لاستخدامات الهل المسلح، مع الوحدات البحرية، إضافة إلى تمارين حرب إلكترونية.

ونفذ الجانبان تمرين رمى مدفعية سطحية، إضافة إلى التدريب على عمليات الأمن البحرى، التى تهدف لتحديد أماكن التهديدات السطحية والجوية.

يذكر أن تنفيذ فعاليات التدريب تم بمشاركة الفرقاطة المصرية الشبحية (سجم بورسعيد)، المجهزة بأحدث النظم القتالية والتكنولوجية، التى انضمت حديثًا للقوات البحرية المصرية، بعد تصنيعها بأياد وسواعد مصرية فى شركة ترسانة الإسكندرية.

وتعد التدريبات المشتركة أحد أوجه التأكيد على جاهزية الوحدات البحرية وأطقمها ومواكبتها كبرى القوات البحرية العالمية.