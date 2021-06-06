شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التفاوض لـ«إيفر جرين»: لائحة الملاحة هى المرجعية المحددة لحقوق «الهيئة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت لجنة التفاوض المسؤولة عن إدارة الملف التفاوضى والقانونى لقضية سفينة الحاويات البنمية «إيفر جرين»، إن لائحة الملاحة هى المرجعية القانونية المحددة لحقوق هيئة قناة السويس، والتزاماتها تجاه عملائها،‏ مشيرًا إلى أن اللائحة تشتمل على قواعد المرور فى القناة، وكافة النصوص المحددة للمسؤوليات المختلفة ومتطلبات عبور السفن فى القناة من خدمات بحرية ولوجيستية وخدمات إنقاذ.

وأشارت اللجنة، فى ردها على بيان نادى المملكة المتحدة للحماية والتعويض، إلى أنها تثمن ما ورد به، عن أحقية الهيئة فى الحصول على تعويض مناسب وعادل يغطى تكاليف أعمال الإنقاذ ومكافأة الإنقاذ المستحقة والخسائر التى تكبدتها الهيئة خلال عملية الإنقاذ الناجحة للسفينة البنمية التى جنحت بالقناة. وأكدت حرصها على إنجاح مسار المفاوضات تفعيلا لمبدأ حسن النية ومراعاة للروابط والعلاقات الممتدة مع أحد أهم عملائها بما لا يخل بحقوق الهيئة وبما يكفل لها الوصول لتسوية عادلة تعوضها عن الخسائر التى تكبدتها خلال الأزمة.