شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول وحدة تحول للأخضر بجامعة عين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وحدة للتحول الأخضر بالجامعات المصرية، بكليات الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، وكذا افتتحت مشروع «جفور» لإعادة تدوير المخلفات بالجامعة، بحضور الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور محمد أحمد مرسى، وزير الإنتاج الحربى، والدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة. ويعد «جفور» مشروعًا متكاملًا يستهدف الحفاظ على البيئة من خلال التعليم والتطبيق، ضمن سعى وزارة البيئة لدعم دمج الشباب فى العمل البيئى والشراكة مع القطاع التعليمى للخروج بنماذج رائدة. وأكدت الوزيرة أهمية هذا المشروع الرائد الذى يستهدف خلق آلية للتعامل مع المخلفات والخروج بمنتجات اقتصادية نافعة من خلال مجموعة من العمليات منها استلام وفرز المخلفات، وتدوير المخلفات العضوية من خلال وحدتى إنتاج السماد العضوى والبيوجاز، وتدوير المخلفات البلاستيكية وتضم وحدتى إنتاج الراتنجات البلاستيكية الأولية والألياف البلاستيكية، ووحدات إعادة تدوير المخلفات المعدنية والورقية، وإعداد وتغليف المنتج.

وقالت إن تغيير لغة الحوار البيئى فى المجتمع كان توجيهًا واضحًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، للارتقاء بالبيئة، من خلال إعادة صياغة استراتيجية القطاع البيئى، بحيث يكون الجميع شركاء فى تنفيذها، وربط موضوعات البيئة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية. وتابعت: «أظهرت دراسة تكلفة التأثيرات البيئية التى تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولى، أن تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى يكلف الدولة 47 مليار جنيه سنويًا، ما استدعى العمل على أكثر من محور. وأهدى رئيس الجامعة درع الجامعة لوزيرة البيئة، لجهودها، كما تفقدت معرض المنتجات من المخلفات المعاد تدويرها المقام بالجامعة على هامش الافتتاح.