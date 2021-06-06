شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من إنشاء 84 عمارة سكنية فى «رفح الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اهتمام القيادة السياسية بأهالى المحافظة بصفة عامة، وأهالى مركز ومدينة رفح بصفة خاصة.

وأشار، خلال لقائه بأهالى رفح، إلى الانتهاء من إنشاء 84 عمارة سكنية فى مدينة رفح الجديدة بالمرحلة الأولى، تمهيدًا لتسليمها للمواطنين وفقًا لضوابط الإسكان الاجتماعى، على أن تكون الأولوية الأولى لأبناء رفح من المقيمين فى تجمعات خارج المحافظة، ثم المقيمين فى تجمعات داخل المحافظة. ولفت إلى أن مدينة رفح الجديدة تقع بالقرب من قرية الوفاق وعلى بعد حوالى 7 كيلومترات من الحدود الدولية، وتتكون فى مجملها من 626 عمارة سكنية تتكون كل عمارة من دور أرضى و3 طوابق علوية بإجمالى 10016 وحدة، و400 بيت بدوى على مساحة 200 متر لكل بيت، علاوة على منطقة خدمات مركزية.

وأضاف أن المرحلة الأولى المقرر افتتاحها تضم 84 عمارة سكنية- عبارة عن دور أرضى و3 طوابق علوية لكل عمارة- بإجمالى 1344 وحدة سكنية، مجاورة سكنية تضم 200 بيت بدوى، ومنطقة خدمات مركزية، وأخرى فرعية عبارة عن مستشفى، مسجد، دار مناسبات، نقطة شرطة، مطافئ، بريد، سنترال، مخبز، محطة أتوبيسات مركزية، سوق تجارية، مجمع مدارس، وخدمات فرعية.

وأوضح أنه سيتم دعم الأنشطة الخاصة بأهالى رفح، وفى مقدمتها الزراعة وباقى الأنشطة التى تتميز بها، علاوة على توفير كافة الخدمات والمرافق اللازمة لهم، وأن مجلس مدينة رفح سيكون فى طليعة الجهات الخدمية المنقولة للمدينة الجديدة حتى يتمكن من مباشرة عمله هناك وخدمة المواطنين.

وأعلن تخصيص 50% من التجمعات التنموية بمنطقة وسط سيناء لأبناء مدينتى رفح والشيخ زويد.