شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: انخفاض إصابات كورونا.. وتسجيل ٨١٦ حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 781 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، تسجيل 861 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج تراجع أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس داخل مستشفيات العزل بالمحافظة، بعد تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها أجهزة المحافظة، إلى جانب تزايد إقبال المواطنين على التطعيم باللقاح المضاد للفيروس.

وذكرت المديرية، فى بيان، أن مركز القلب والجهاز الهضمى بسوهاج أعلن عن تعافى 12 مصابًا وخروجهم من مبنى العزل بالمركز، لافتة إلى تفقد لجنة تابعة للرقابة الداخلية بوزارة الصحة بالتعاون مع مكتب التفتيش الفنى ومكافحة العدوى بالوزارة، عددًا من مستشفيات المحافظة العامة والمركزية والنوعية لمتابعة سير العمل بتلك المستشفيات، والوقوف على مدى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين ومتلقى الخدمات الطبية بها، حيث تفقدت اللجنة على مدار 3 أيام مستشفيات الصدر، والحميات، والمستشفى العام، وعدد من المستشفيات الأخرى بالمحافظة.

وفى السويس، أمر الدكتور إسماعيل الحفناوى، وكيل وزارة الصحة، بإرسال سيارة متنقلة للتطعيم ضد الفيروس، تحت رئاسته مباشرة إلى نقابة الأطباء.

وفى المنيا، شهد مكتب التصديقات والخدمات القنصلية، تزاحم مئات المواطنين المسافرين للعمل بالخارج، للتصديق على شهادة التحصين، والوقاية من فيروس كورونا، ما دفع الأجهزة الأمنية للتدخل لتنظيم سير العمل، والتباعد خلال فترة التقدم. من جانبه، قال مسؤول بالمكتب، إن عملية التزاحم حدثت فى أعقاب طلب الدول من المسافرين ضرورة التحصين من الفيروس، قبل دخول البلاد، حيث يقوم المسافر بالحصول على اللقاح من خلال مكاتب الصحة، ثم يحصل على شهادة بالحصول على اللقاح، معتمدة من مديرية الصحة، وديوان عام المحافظة، والحضور لمقر المكتب للاعتماد. من ناحية أخرى، شددت الوحدة المحلية لمركز المنيا إجراءاتها للتأكد من التزام الأهالى بالإجراءات الاحترازية على كورنيش النيل بمدينة المنيا، وتوقيع غرامات على المخالفين.

وقال المحافظ اللواء أسامة القاضى، إنه تم تركيب عدد من كاميرات المراقبة على الكورنيش لضبط الأمن وتوفير الحماية للمواطنين، مشددًا على عدم السماح بإقامة أى احتفالات أو تجمعات على الكورنيش.