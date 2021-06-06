شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تخطط لمنح لقاح «كورونا» إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، تخطط لتوزيع فائض اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» على عدة دول بينها مصر والضفة الغربية وغزة والأردن والعراق واليمن.

ودعت الهند إلى تحرك عالمى لاحتواء سلالة من كورونا أسرع انتشارًا وعدوى، وقد يتأثر بها من سبق له الإصابة بالمرض، أو من لم يتلقّ جرعة التطعيم كاملة.

وقال باحثون باتحاد علم الوراثة، والمركز الوطنى لمكافحة الأمراض، إن السلالة التى أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية (سلالة دلتا) تنقل العدوى بنسبة تزيد على 50% مقارنة بسلالة «كورونا» المكتشفة فى بريطانيا.

وحذروا من أن «الإصابات السابقة والتطعيمات الجزئية لا تشكل عقبات كافية فى انتشارها، كما حدث فى نيودلهى، وهناك حاجة لتحرك قوى فيما يخص الصحة العامة على مستوى العالم لاحتوائه». وأعلنت خلية الأزمة الأردنية فى المركز الوطنى للأمن وإدارة الأزمات، السماح للمسافرين متلقى تطعيم كورونا (مكتمل الجرعات وحسب نوع التطعيم) والحاصلين على شهادة تطعيم أو ما يثبت ذلك، بالقدوم للمملكة، والاكتفاء بإجراء فحص (بى سى آر) لهم من جهة القدوم خلال 72 ساعة التى تسبق صعودهم الطائرة من أول محطة مغادرة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن التعليمات المحدثة للمسافرين القادمين والمغادرين للمملكة، تضمنت أيضا استمرار العمل بشرط إجراء فحص «بى سى آر» داخل أى مطار من مطارات المملكة للفئة العمرية التى تزيد على (5) سنوات وغير الحاصلين على شهادات التطعيم، بمن فيهم غير مكتملى جرعات التطعيم، مشيرة إلى أنه لا تغيير على تعليمات حجر الأردنيين القادمين من الهند أو أى دولة أخرى تتم تسميتها لاحقًا.

ويستمر العمل باعتماد فحص «بى سى آر» الصادر من أحد المختبرات المعتمدة من وزارة الصحة الأردنية كشرط للصعود للطائرة من وجهة السفر فى حال لم تتجاوز مدته (120) ساعة، واستمرار العمل بطلب التأمين الطبى لغير الأردنيين، وفى حال تبين تقديم المسافر لمعلومات مغلوطة سيخضع للغرامة الواردة فى التعهد المنصوص عليه فى المنصة. وقال رئيس شركة سينوفاك بيوتك الصينية، يين ويدونج، إن الصين أقرت الاستخدام الطارئ للقاح الذى تنتجه الشركة للوقاية من فيروس كورونا، للفئة العمرية من سن الثالثة حتى 17 عاما.

وأضاف «يين»، فى مقابلة مباشرة مع التليفزيون الصينى، أن موعد إتاحة اللقاح للفئات العمرية الأصغر يعتمد على السلطات الصحية التى تعد استراتيجيات التطعيم. وأظهرت المرحلتان الأولى والثانية من التجارب الإكلينيكية للقاح أنه يحفز الجهاز المناعى عند الأطفال فى سن الثالثة وحتى المراهقين فى سن 17 عاما.

ودعت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، راشيل والينسكى، الجمعة، الآباء إلى تطعيم أبنائهم المراهقين ضد كوفيد-19، وقالت إن أعراض الإصابة بالمرض قد تكون شديدة لدى هذه الفئة العمرية.

وحذَّرت منظمة الصحة العالمية من الفشل ما لم تتبرع الدول الغنية بمزيد من اللقاحات للدول الفقيرة، حيث قال مستشار كبير فى منظمة الصحة العالمية، وفقًا لقناة روسيا اليوم الإخبارية: «هناك حاجة لأن تتبرع الدول الغنية بمزيد من لقاحات كوفيد-19، وأن تحذو حذو الولايات المتحدة التى قدمت جرعات دون إبطاء لسد فجوة 200 مليون جرعة تسبب فيها تعطل الإمدادات الهندية وتأخر التصنيع، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط».

وحثت منظمة الصحة العالمية الدول الغنية على التبرع بفائض الجرعات لديها للدول الفقيرة بدلًا من إعطائها للمجموعات الأقل عُرضة للخطر مثل الأطفال، وتبرعت الدول الغنية حتى الآن بـ150 مليون جرعة عبر برنامج كوفاكس لتقديم اللقاحات للدول الفقيرة.