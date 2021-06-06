شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة الإدمان» يستعرض تجربته فى ندوة دولية لحماية الشباب من المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة الصندوق، فى الندوة التى نظمتها كلية بلاد الرافدين، التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى العراق، «أون لاين»، تحت عنوان «المخدرات بين الوهم والحقيقة».

وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود الصندوق فى مجال خفض الطلب على المخدرات، بالتعاون مع الجهات المعنية بما يتفق مع المعايير الدولية، ووضع سياسات وأهداف خاضعة للتقييم المستمر وتصحيح المسار بمعايير تتسق مع التحول الرقمى، بجانب تدعيم قدرات الشباب فى تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية بمشاركة 30 ألف شاب متطوع، ورفع مهارات الشباب والطلاب بالمدارس ومراكز الشباب وتوعيتهم بأضرار تعاطى المخدرات.

كما تم استعراض المبادرات والأنشطة التوعوية التى ينفذها الصندوق، باعتبارها من التجارب الرائدة فى التعامل مع قضية تعاطى المخدرات بأبعادها المختلفة، حيث يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية بآليات تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة فى إطار حرص الصندوق على حماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان، واستعراض آليات عمل الخط الساخن «16023» فى تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانًا، ووفقًا للمعايير الدولية وفى سرية تامة، والتمكين الاقتصادى للمتعافين وتوفير القروض بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى، لإنشاء مشروعات صغيرة لهم، فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع.

وأشاد الحضور بتجارب الصندوق، خاصة البرامج التوعوية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.