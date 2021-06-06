شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: حريصون على استكمال مفاوضات سد النهضة والحفاظ على حقوقنا المائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، لقاء حوارياً مع نواب محافظين، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقر الوزارة، أمس، لعرض الموقف المائى وجهود الدولة لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد منها.

واستعرض الوزير تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء مفاوضات سد النهضة الإثيوبى، مؤكداً حرص مصر على استكمالها، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع فى أى اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم، يلبى طموحات جميع الدول فى التنمية.

وأكد الوزير أن أى فعل يتم اتخاذه، دون التوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم، وبدون التنسيق مع دولتى المصب هو فعل أحادى مرفوض، موضحا أن مصر تدعم التنمية فى دول حوض النيل والدول الإفريقية، لافتا إلى إنشاء مصر العديد من السدود لحصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية، لتوفير مياه الشرب فى المناطق النائية عن التجمعات المائية، مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية فى الآبار الجوفية، بما يسمح باستدامة تشغيلها، مع تنفيذ مشروعات لتطهير المجارى المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء مزارع سمكية ومراسى نهرية، لافتا إلى مساهمة الوزارة فى إعداد دراسات لمشروعات إنشاء سدود متعددة الأغراض، لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين فى الدول الإفريقية، بالإضافة إلى تدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية لدول حوض النيل. وأوضح الوزير أن مصر تُعد من أكثر دول العالم، التى تعانى من الشح المائى، وتُقدر مواردها المائية بنحو ٦٠ مليار متر مكعب سنويا، معظمها من النيل، بالإضافة لكميات محدودة من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة فى الصحارى. وقال الوزير: فى المقابل يصل إجمالى الاحتياجات المائية فى مصر إلى ١١٤ مليار متر مكعب سنويا، مشيرا إلى تعويض هذه الفجوة، من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية، واستيراد منتجات غذائية، تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

وأشار الوزير إلى إعداد مصر استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠، بتكلفة ٩٠٠ مليار جنيه، عبر خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧، تعتمد على 4 محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعيتها وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، وأنه تم خلال السنوات الخمس الماضية إتخاذ إجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أى طارئ تتعرض له المنظومة المائية.

وأوضح الوزير، أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهود مضنى لمواجهتها، من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه، والحفاظ عليها من الهدر والتلوث، وعلى المستوى الحكومى، من خلال تنفيذ مشروعات تنفذها الدولة أو من خلال التطوير التشريعى.

وأوضح «عبدالعاطى» أنه على صعيد المشروعات القومية الكبرى، التى تستهدف ترشيد استخدام المياه، فإن وزارته تتولى تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، لتحسين إدارة وتوزيع المياه.