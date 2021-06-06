شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يناقش اتفاقية دولية لتوصيل الصرف الصحى لقرى الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ مجلس النواب جلساته العامة اليوم ولمدة 3 أيام، ويناقش فيها عددا من الموضوعات تشمل الصكوك السيادية، واتفاقية دولية لتوصيل المياه والصرف الصحى إلى قرى الاقصر.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبى لجنتى الشؤون الاقتصادية والإدارة المحلية، أن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021، يتناول الموافقة على اتفاق منحة بين مصر وبنك التنمية الإفريقى وصندوق التنمية الإفريقى، بصفتهما مسؤولين عن إدارة الصندوق الائتمانى لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الريفية بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3 مارس 2021.

وتابع التقرير أن البرنامج يستهدف توفير خدمات الصرف الصحى المتكاملة فى التجمعات السكانية الواقعة فى المناطق الريفية فى صعيد مصر فى «محافظة الأقصر»، كما يهدف أيضًا إلى دعم الإصلاح المستمر للقطاع، بالإضافة إلى تطوير عمليات تجميع مياه الصرف الصحى ونقلها ومعالجتها، كما أن ذلك سيكون له أثر كبير فى تحسين خدمات الصرف الصحى، مما سيؤدى إلى تحسين حياة المواطنين والحد من المخاطر الصحية.

وتعقد اللجان النوعية بالمجلس عددا من الاجتماعات تزامنًا مع الجلسات العامة، وتناقش فيها عددا من القوانين والموازنات العامة للعام المالى 2021 - 2022 لعدد من قطاعات الدولة، حيث تناقش اللجنة التشريعية، مشروع القانون المقدم من النائب على بدر، و60 نائبًا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى.

وتناقش اللجنة الاقتصادية موقف ووضع الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، ووضع الشركة قبل وأثناء جائحة كورونا، وخططها المستقبلية لتطوير أدائها فى الفترة المقبلة، فيما تناقش لجنة الشؤون العربية الشراكة المصرية السودانية فى النيل، ونقص مخزون المياه الجوفية فى الوطن العربى، وتناقش لجنة الشؤون الإفريقية رؤية واستراتيجية الهيئة العامة للاستعلامات لدعم توجه مصر تجاه إفريقيا بحضور الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة، وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومى دور جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى دعم خطط التنمية الوطنية وارتباطها بالأمن القومى.

وخلال الجلسات تناقش لجنة القوى العاملة طلب إحاطة مقدمًا من العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن «عدم تسوية الحالة الوظيفية لعدد من العاملين بقطاع البترول، وبالتحديد مستشفى البترول بالإسكندرية»، وتناقش اللجنة طلب إحاطة مقدمًا من النائبة مرثا محروس، بشأن «عدم إعلان نتيجة مسابقة رقم (1) عام 2016 للوظائف فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق التابعة لوزارة العدل»، وطلب إحاطة مقدمًا من محمد عبدالله زين الدين، بشأن «تضرر العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الحاصلين على مؤهلات عليا قبل الخدمة وأثناءها، قبل وبعد إقرار قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016».

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمى بالاشتراك مع اللجنة الدينية، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وتناقش لجنة السياحة والطيران طلب الإحاطة المقدم من النائبة ضحى مصطفى عاصى، بشأن ارتفاع تسعيرة فحص كورونا للسائحين وأسرهم، مما يؤثر على عوامل الجذب السياحى إلى مصر، فيما تناقش اللجنة الاقتصادية عددا من طلبات الإحاطة، منها طلب مقدم من النائبة إيناس عبد الحليم، بشأن امتناع عدد كبير من الأشخاص عن تداول بعض فئات العملات الورقية الرسمية ظنًّا منهم بأن تلك العملات قد تم إلغاؤها، وطلب آخر مقدم من النائب أحمد فرغلى، بشأن الإفادة من توجيهات رئيس الجمهورية لمحافظ البنك المركزى بمبادرة جديدة للتمويل العقارى بفائدة 3% ومدة السداد تصل إلى 30 سنة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أبانوب عزت، بشأن اللائحة الصادرة من مصلحة الجمارك ممثلة فى غرفة الملاحة حول المنشور المرسل إلى الموانئ المصرية بضرورة تحصيل ضريبة قيمة مضافة قدرها 14% على أسعار النولون البحرى لمراكب الصب والحاويات.