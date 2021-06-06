شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية: وضع أسئلة الدور الثانى بنفس ضوابط الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت الإدارة المركزية للإمتحانات بالأزهر الشريف، المناطق بوضع أسئلة الدور الثاني للنقل وللشهادتين الابتدائية والإعدادية على أن تتم بنفس ضوابط الدور الأول، فيما يخص الورقة الإمتحانية المجمعة ومن حيث مراعاة تدرج الأسئلة فى الصعوبة وفق المستويات المعرفية لكل مادة ومواصفات الورقة الإمتحانية والوزن النسبي للمحتوى الدراسي مع الوضع فى الإعتبار بأن إمتحان الدور الثاني إمتحان الفرصة الأخيرة للطُلاب هذا العام.

وتبدأ امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي) يوم السبت 14 أغسطس 2021 وتنتهي يوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، بينما ستبدأ امتحانات الدور الثاني لنقل وشهادات معاهد القراءات (تجويد ، عالية، تخصص) يوم السبت 21 أغسطس وتنتهي يوم الاثنين 30 أغسطس، وأخيرا، ستنعقد امتحانات الدور الثاني للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهي يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021.

يذكر أن الأزهر الشريف قد أطلق في مارس ٢٠٢٠، منصة إلكترونية للتعليم الأزهري قبل الجامعي، تشتمل على فيديوهات تعليمية لجميع المراحل الدراسية، إضافة إلى إعداد بنك أسئلة للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية، ونماذج إجاباتها، وذلك في إطار تطبيق التعلم عن بعد.

وتحتوي المنصة علي فيديوهات شرح مبسطة لجميع المناهج العربية والشرعية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتم إتاحتها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، إضافة إلى جميع المواد المشتركة بين وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية.

ونشر الأزهر الشريف عبر بوابة الأزهر الإلكترونية كل المناهج الخاصة بالتعليم الأزهري كما تم تدشين منظومة «اسأل نجبك» للرد على الأسئلة الخاصة بالمناهج، والأمور الإدارية التي تيسر على الطلاب وأولياء الأمور، كما نشر الأزهر عبر بوابته الرسمية مناهج الأزهر لهذا العام.