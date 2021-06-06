شكرا لقرائتكم خبر عن دعاوى لا يجوز التصالح فيها طبقاً للقانون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثير من المواطنين، عن الدعاوى التى لا يجوز التصالح فيها، ويجوز رفعها بدون تقديم طلب تسوية فيها، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية نوعية الدعاوى التى لا يجوز التصالح فيها طبقاً للقانون.

ويقول المحامى مختار محمد، إن هناك بعض الدعاوى التى لايجوز التصالح فيها، وهى:.