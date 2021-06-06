شكرا لقرائتكم خبر عن دعاوى لا يجوز التصالح فيها طبقاً للقانون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثير من المواطنين، عن الدعاوى التى لا يجوز التصالح فيها، ويجوز رفعها بدون تقديم طلب تسوية فيها، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية نوعية الدعاوى التى لا يجوز التصالح فيها طبقاً للقانون.
ويقول المحامى مختار محمد، إن هناك بعض الدعاوى التى لايجوز التصالح فيها، وهى:.
1-إبطال مفروض نفقة
2-إثبات نسب
3-إثبات نشوز
4-اسقاط حضانة
5- إثبات علاقة زوجية
6-تصحيح فى وثيقة زواج
وأوضح المحامى بالنقض، أن تلك الدعاوى لا يجوز التصالح فيها أمام المحكمة طبقاً لنصوص القانون، وشملت تلك الدعاوى ما يخص الأحوال الشخصية ما بين إثبات النسب وسقوط الحضانة، كما شملت دعاوى إثبات وجود علاقة زواج، وأيضاً إثبات نشوز الزوجة، وكذلك ما يتعلق بمفروض النفقة، وهى الدعاوى التى تنظرها وتختص بها محكمة الأسرة طبقاً لنصوص القانون.