شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين فؤاد: ننسق مع التعليم والتعليم العالى لرفع الوعى البيئى لدى الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، إن ملف البيئة بقدر تلامسه مع كل نواحي التنمية، لكن بعض المواطنين لا يعرفون أهمية الوعي البيئي، لذلك تم إطلاق مبادرة لرفع الوعي البيئي لدى المواطن، من خلال مبادرة "اتحضر للأخضر"، وتم العمل على تطوير 13 مقصدا للسياحة البيئية، مشيرة إلى أنه ستجرى إضافة بعض النقاط بالمناهج في التعليم والتعليم العالي، من أجل رفع الوعي لدى الطلاب، وتمت مراجعة ذلك مع الوزارتين.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يذاع على قناة الحياة: "العالم بعد جائحة كورونا، اكتشف أن هناك خللا بيئيا، وكان الشعار العالمي استعادة التوزان البيئي والتصالح مع الطبيعة، والبيئة البحرية والمائية تعاني بنسبة كبيرة، وتم رصد نسب هائلة للصيد الجائر، فضلا عن بعض السلوكيات التي تقتل الأسماك حتى بدون صيد كإلقاء البلاستيك في المياه".

وذكرت: "الشعاب المرجانية لها دور فعال وكبير في حماية الشواطئ والحفاظ عليها، وأقول أن الشعاب المرجانية الموجودة في البحر الأحمر هي آخر شعاب مرجانية موجودة في العالم، لذلك كان لزاما إطلاق مبادرات لحمايتها ورفع الوعي لدى الموطن بالتعامل معها".