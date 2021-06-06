أولى جلسات محاكمة متهمة بإدارة صفحتها للتحريض ضد الدولة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة "3 إرهاب"، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمة "جيهان. م."، أخصائية إدارية بأحد المستشفيات، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، والترويج لاستخدام القوة والعنف قبل رجال الشرطة والجيش من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" تحت اسم "المنسق العام لمجهولون ضد الانقلاب".

وجهت النيابة العامة إلى المتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضمت لجماعة اسست على خلاف القانون، وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، بأن انضمت لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة

وروجت لأفكار تلك الجماعة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تحت اسم "المنسق العام لمجهولون ضد الانقلاب.