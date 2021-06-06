شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: المنظومة الجديدة لكل المصريين.. والقائمون عليها شباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد عاطف عثمان، منسق عام مشروع التأمين الصحى الشامل في المحافظات، إن التأمين الصحى الشامل الذى انطلق فى بورسعيد، يؤمن على كل المواطنين وليس في القطاع الحكومى فقط كما كان قديما، مبينا: "الفرق بين التأمين الصحى الجديد والقديم أن الشامل يؤمن على كل المصريين سواء في القطاع الخاص والعام والأشخاص الذين لا يعملون وكذلك غير القادرين".

وأضاف عثمان، في لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المشكلة في التأمين الصحى قديما كان في جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، ولكن نظام التأمين الصحى الشامل الذى تم تطبيقه في الفترة الأخيرة، سيراعي جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح منسق عام مشروع التأمين الصحى الشامل في المحافظات، أن القائم على منظومة التأمين الصحى الشامل "شباب"، ولديهم الطاقة على العمل والنجاح بشكل كبير، قائلا: "عندنا إصرار أن الخدمة الصحية في مصر تقدم بشكل عالمي.. ونحن نعمل من أجل هذا البلد حتى يتقدم".