شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مصنع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة بمنطقة أبوبلح فى الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أمس، تقريرًا من الوحدة التنفيذية لإدارة المُخلفات بالوزارة حول افتتاح مصنع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة بمنطقة أبوبلح بالإسماعيلية، بحضور اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، فى ضوء جهود الوزارة لتفعيل البرنامج الثانى من المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات والخاص بعقود الإدارة والتشغيل لمنظومة الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائى الآمن منها.

وقال «شعراوى»، فى تصريحات صحفية، إن الإسماعيلية كانت تعانى منذ فترة من توقف مصنع التدوير ووجود مقلب عشوائى وحرائق مستمرة فى المخلفات مع وجود نباشين وعمالة غير رسمية، إذ تمت السيطرة على المقلب، وأصبح الوضع الحالى بالمصنع والمقلب أكثر أمانًا عن الوضع السابق، بوضع بوابات دخول وخروج تحول دون دخول النباشين والعمالة غير الرسمية لداخل الموقع، بالإضافة لتحسن حالة الجو نتيجة لتلافى كميات كبيرة من الانبعاثات كانت تنجم سابقًا بسبب الحرائق التى تنشب بالمخلفات الموجودة فى المقلب.

وأوضح أن الوزارة تسعى للنهوض ورفع كفاءة المنظومة للتغلب على مشاكل تراكم القمامة وعدم الحرق العشوائى للمخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدافن الصحية الآمنة، مؤكدا سعى الوزارة لإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بجميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالى للشارع، والحصول على رضا المواطنين عن المنظومة.

وشدد على أن تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات يسير على قدم وساق وبأعلى مستوى للتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها.

وأشار التقرير الذى تلقاه الوزير، إلى أن مصنع تدوير المخلفات يضم خطى إنتاج، سعة الخط الواحد تبلغ 30 طنًا فى الساعة، لاستيعاب ما يزيد على 450 طنًا من القمامة والمخلفات يوميًا، وينتج نحو 12 طنًا من الأسمدة العضوية يوميًا، إلى جانب خط جديد آخر للمرفوضات التى تستخدم كوقود لمصانع الأسمنت.