شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من صعوبة «العربى» للشهادة الإعدادية بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة سهولة امتحان اللغة الأجنبية، الذى قاموا بتأديته، أمس، حيث أشاروا إلى أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط.

وشهدت المدارس التشديد على الطلاب قبل دخولهم اللجان الامتحانية باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وعدم السماح لهم بالدخول اللجان الامتحانية إلا بعد ارتداء الكمامات الطبية، وقياس درجة حرارة الطلاب بمسدس قياس الحرارة، وتوفير المطهرات داخل اللجان، وتجهيز غرفة عزل بكل مدرسة يعقد بها لجان امتحانية.

واشتكى الطلاب بمحافظة الجيزة من صعوبة امتحان اللغة العربية الذى قاموا بتأديته، أمس، حيث أكد الطلاب أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتفوق، ويحتاج إلى وقت طويل للإجابة عنه.

وفى الإسكندرية، أدى الطلاب الامتحان فى مادتى اللغة العربية والخط، وورد سؤال «تعبير» يطلب كتابة برقية شكر إلى أطباء مصر لجهودهم فى مواجهة فيروس كورونا.

وفى الأقصر، أعرب الطلاب عن سعادتهم بمستوى امتحان العلوم والذى جاءت أغلب أسئلته فى مستوى الطالب المتوسط وراعت الوقت وجاءت غالبية نقاط الامتحان بشكل مباشر تمامًا دون تعقيدات.

وفى البحيرة، أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التعليم، انتظام الامتحانات فى مادة العلوم دون حدوث أى مشاكل.

وفى القليوبية، أعلن ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن ما حدث من انتشار صورة مسربة لامتحان الشهادة الإعدادية فى مادة الهندسة حالة غش جماعى وليس تسريبًا، وجار تحديد مصدر تسريب الصورة.

وأضاف «محمود» فى تصريحات صحفية أنه تمت إحالة الواقعة للشؤون القانونية وإصدار تعليمات جديدة لضمان تأمين الامتحانات، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لفحص الواقعة وتحديد مصدر التسريب.

وفى شمال سيناء، قال المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة إنه تم تخصيص 5 مدارس فى مدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد لأداء طلبة مدارس إدارة رفح التعليمية الامتحانات بها، مؤكدًا انتظام اللجان فى مختلف مدارس المحافظة.

وفى قنا، قرر الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إحالة ملاحظ بلجنة مدرسة ناصر الابتدائية إلى الشؤون القانونية وإلغاء ندبه كملاحظ باللجنة لاستخدامه الهاتف المحمول خارج لجنته المكلف بها.