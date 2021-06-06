شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الحرارة لـ 45 .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من الأحد للجمعة 11 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأحد 6 يونيو إلى الجمعة 11 يونيو 2021، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على شمال الصعيد، جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

واعتبارا من يوم الثلاثاء يحدث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على اغلب الانحاء ليسود طقس مئل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء وتصل إلى 39 على القاهرة يوم الخميس و45 درجة يوم الجمعة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومعتدل جنوبا.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

وفيما يلي حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأحد 6 يونيو إلى الجمعة 11 يونيو 2021

- حالة الطقس الأحد 6 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما تكون درجات الحرارة هلى القاهرة والوجه البحرى 32 درجة والسواحل الشمالية 26 درجة وجنوب سيناء 35 درجة وشمال الصعيد 33 درجة وجنوب الصعيد 39 درجة

- حالة الطقس الاثنين 7 يونيو 2021 :

على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بينما تكون درجات الحرارة هلى القاهرة والوجه البحرى 33 درجة والسواحل الشمالية 27 درجة وجنوب سيناء 36 درجة وشمال الصعيد 33 درجة وجنوب الصعيد 40 درجة

- حالة الطقس الثلاثاء 8 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بينما تكون درجات الحرارة هلى القاهرة والوجه البحرى 35 درجة والسواحل الشمالية 28 درجة وجنوب سيناء 36 درجة وشمال الصعيد 35 درجة وجنوب الصعيد 41 درجة

- حالة الطقس الأربعاء 9 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

بينما تكون درجات الحرارة هلى القاهرة والوجه البحرى 37 درجة والسواحل الشمالية 32 درجة وجنوب سيناء 38 درجة وشمال الصعيد 40 درجة وجنوب الصعيد 42 درجة

- حالة الطقس الخميس 10 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

بينما تكون درجات الحرارة هلى القاهرة والوجه البحرى 39 درجة والسواحل الشمالية 30 درجة وجنوب سيناء 40 درجة وشمال الصعيد 41 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة

- حالة الطقس الجمعة 11 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

بينما تكون درجات الحرارة هلى القاهرة والوجه البحرى 38 درجة والسواحل الشمالية 28 درجة وجنوب سيناء 41 درجة وشمال الصعيد 40 درجة وجنوب الصعيد 45 درجة

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأحد 6 يونيو إلى الجمعة 11 يونيو 2021.