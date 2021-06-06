شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة كفر الشيخ» تخصص فرقًا طبية لتطعيم مراقبي الامتحانات ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أنه في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، واستكمالاً للمتابعة الميدانية والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتزامناً مع إمتحانات نهاية العام الدراسي، وحرصاً على صحة المواطن المصرى وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تم تخصيص فرق متحركة لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المشاركين بالإمتحانات بلقاح كورونا المستجد كوفيد 19 بمحافظة كفرالشيخ حفاظاً على سير العملية التعليمية، أثناء أداء إمتحانات نهاية العام الدراسي وتسهيل تقديم الخدمة للعاملين والمدرسين تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا، فضلا عن قياس العلامات الحيوية للعاملين بعد التطعيم.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيرةً إلى أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفة أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.