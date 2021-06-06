شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب منطقة نادي الصيد: «عاجباكم عيشتكم والصرف مبهدلكم!» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء في معرض حديثه عن أزمة منطقة نادي الصيد بالإسكندرية، قائلا إن «الدولة أخذت قرارا بأنه لا يسكن مواطن في مناطق عشوائية وعيشة سوداء».

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، موجها كلامه للأهالي: «ليه رافضين تروحوا المكان الأفضل دا الصرف الصحي لما بيضرب بتتبهدلوا».

وأضاف أن «البيوت في هذه المناطق لا تليق بالآدمية وأعداد كبيرة من المواطنين متكدسين في منازل صغيرة المساحة»، مردفا: «وضع غير إنساني، ربنا يحاسبني عليه».

وأردف الإعلامي أحمد موسى أن «الأهالي ساكنين في منازل خايفين تقع عليهم، وعيشتكم في الشتاء عذاب، والدولة عملت أماكن كنتوا تحلموا بيها».

واستطرد قائلا: «كل المحافظين للإسكندرية الحالي والسابقين ذهبوا لأهالي المنطقة وتحدثوا معهم عن التطوير وهو ما لاقى إعجاب الأهالي وقتئذ. هنوديكم بشاير الخير 3و5، إحنا هنوديكم مطروح؟!».

وأوضح أن المواطن المصري لديه كرامة وإنسانية وبلد تشعر به وتنشئ له ما يليق به، مستكملا: «الدولة لا تتحمل ان يعيش أبنائها تحت الأرض، بل أنها تمنحهم تعويضًا ووحدات سكنية ملك».

وأكد أن «بشاير الخير على بعد 3 كيلومترات وليست في الهند ولن تذهبوا للمعمورة، متابعا منازلكم الحالية مينفعش مواطن مصرى يسكن فيه. ارحموا بلدكم وولادكم ونفسكم».

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: «البلد بتتغير ولن يكون بها مناطق عشوائية واحدة بعد هذا العام، وفقا لقرار الرئيس السيسي منذ العام 2014، عندما أعلن عن عدم رضائه عن إقامة بعض المواطنين في مناطق عشوائية غير آدمية».