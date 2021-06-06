شكرا لقرائتكم خبر عن «كاميرات داخل اللجان».. وزير التعليم يشكف عن «أمور غير مسبوقة» في امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن كل لجان الثانوية العامة سيكون بداخلها كاميرات ولأول مرة لتسجيل كل ما يحدث داخل اللجنة، للوصول إلى من يقدم على الغش.

وقال شوقي- في اتصال هاتفي على برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة «إم بي سي مصر» السبت- إن: «الثانوية العامة هذا العام تشهد أحداثا غير مسبوقة، وخاصة في ظل وجود 3 امتحانات تجريبية قبل الامتحان النهائي المقرر في 10 يوليو المقبل.

وأوضح أن هناك إشرافا كاملا من جهات سيادة على طباعة ونقل وتوزيع الورق على اللجان.

ونوه بأن الوزارة تتعامل مع جميع الشكاوى، وتهتم قبل أي شىء بمصلحة الطلاب، مضيفا: «أننا وصلنا للمرحلة الأخيرة في امتحانات الثانوية العامة، والقلق أكثر من ناحية الأهالي، وأؤكد لهم أن دخول الجامعات يكون بالمنافسة، والامتحان سيكون إلكترونيا من خلال الكمبيوتر، ولا فرصة لتسريب الامتحان»، داعيا الطلاب إلى تقديم اختيار واحد ،أثناء الامتحانات، وعدم تعدد الإجابات.