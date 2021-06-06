شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل والنائب العام يشهدان أداء معاوني النيابة دفعة 2017 اليمين القانونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار حماده الصاوي النائب العام اليومَ السبت، أداء معاوني النيابة العامة من دفعة 2017 اليمين القانونية بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة إيذانًا ببدء مباشرتهم عملهم، وذلك في حضور وفد من الوزارة ولفيف من قيادات «النيابة العامة» وأعضاء بها.

واستُهلت مراسم أداء اليمين بكلمة ألقاها أحد رؤساء النيابة العامة، تضمنت الإشارة إلى انبثاق سلطات واختصاصات «النيابة العامة» المختلفة من ثقة الشعب فيها ويقينه بنزاهتها ومنهجها الذي اعتصمت به في أداء رسالتها مُنذ نشأتها، والتي تمثلت في ممارسات توارثها قادة النيابة العامة جيلًا بعد جيل، حتى أصبحت دستور عملها الحاكم لهم، بالبحث عن الحقيقة المجردة دون اتباع الهوى للإلمام بحقيقة الواقع وإثباته بالدليل والبرهان تحقيقًا للعدالة والمساواة.

وبعد أداء معاوني النيابة العامة اليمين القانونية ألقى المستشار عمر مروان وزير العدل كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير للنائب العام على ما تشهده «النيابة العامة» من ارتقاء.

وهنأ وزير العدل معاوني النيابة العامة على صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينهم في «النيابة العامة»، مشيرًا إلى أهمية دور «النيابة العامة» في تحقيق العدالة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من السلطة القضائية، وأسدى سيادته نصائح لمعاوني النيابة العامة خلال مباشرتهم عملهم.

ثم ألقى المستشار حماده الصاوي النائب العام كلمة وجَّه فيها الشكر والتقدير لوزير العدل لتشريفه مراسم أداء اليمين، وكذا ثمَّن مجهوداته المبذولة بالوزارة للارتقاء بكامل منظومة العدالة.

وأكد النائب العام في مستهل كلمته وفاءَ واعتزاز «النيابة العامة» برموزها ودعا لذلك الحضورَ للوقوف دقيقة حدادًا على أرواح المستشارين «محمد عبدالعزيز الجندي»، «رجاء العربي»، «ماهر عبدالواحد» – النواب العموم السابقون.

ووجه التهنئة لمعاوني النيابة العامة مؤكدًا ضرورةَ استيعابهم حجم المسئولية المكلفين بها، وفَهْم معنى اليمين التي أقسموها اليوم.

وشرح النائب العام مفهوم العدل وكيفية احترام القوانين، موضحًا مقتضيات تطبيق العدالة وآثارها، وأشار إلى الصفات التي يجب أن يتحلى بها عضو النيابة العامة على المستوى الفني والمسلكي والقضائي.

و أشار إلى أهمية الإلمام بالحد الأدنى من المعرفة والاطلاع في كافة العلوم الأخرى التي تعين عضو النيابة العامة على حسن أدائه لعمله.

ووجَّه النائب العام قادة النيابة العامة وأعضاءها الأقدمين إلى ضرورة نقل خبراتهم إلى معاوني النيابة العامة، ومدى إسهام ذلك الوصل بين الجيلين في بناء جيل جديد متميز، مؤكدا دعم معاوني النيابة وانحيازه إليهم لثقته في قدراتهم وإمكاناتهم، وذلك بإعداد برنامج تدريبي لهم يتضمن تعليمهم كافة ما يحتاجونه لمزاولة مهام عملهم على الوجه الأمثل.

واختتم حديثه بتثمينه كافة مجهودات أعضاء النيابة العامة خلال الفترة السابقة بالرغم مما واجهوه فيها من صعوبات، وإسهامهم بشكل فعال في حسن سير منظومة العدالة.

واختتمت المراسم بتكريم عدد من أعضاء النيابة العامة المتميزين كأسوة حسنة لمعاوني النيابة العامة المعينين وسائر أعضاء النيابة العامة، وسلَّم النائب العام «محمد هشام بركات» رئيس النيابة بمكتب النائب العام درعَ النيابة العامة؛ تكريماً ووفاءً «للمستشار الشهيد هشام بركات» النائب العام الأسبق، بعدما أكد استمرارَ ذكراه العطرة وخلود رمزه الجليل.