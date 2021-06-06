شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 7 مليارات جنيه تكلفة مشروعات البنية التحتية فى 27 جامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن الوزارة تنفذ مشروعات تطوير فى البنية التحتية المعلوماتية للجامعات الحكومية بتكلفة تصل إلى 7 مليارات جنيه على مستوى الـ27 جامعة حكومية.

وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار فى تصريح لـ ”الخليج 365” مشروعات التطوير تشمل إنشاء الحرم الجامعى الذكى والتحول إلى منظومة الاختبارات الإلكترونية والمحتوى التعليمى الجامعي الإلكترونى.

وتابع المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أن تلك المشروعات تتماشى مع التحول إلى نظام التعليم الهجين الذى تطبقه الجامعات فى الفترة الحالية، كما أنه يتم العمل على تطبيق الاختبارات المميكنة بالجامعات الحكومية خاصة فى القطاع الصحى .

واستطرد المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أن المشروعات تأتى فى إطار حرص الوزارة وخطتها لتحقيق التحول الرقمى بما يتماشى مع سياسة الدولة.