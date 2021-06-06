شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف عن مبادرات جديدة بينها "فحص المقبلين على الزواج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جلال الشيشينى معاون وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، إنه خلال السنوات السبع الأخيرة تطورت استراتيجية وزارة الصحة، حيث أصبحت تقدم مبادئ الصحة العامة، مضيفا خلال مداخلة عبر خاصية سكايب فى برنامج مساء dmc، أن الصحة قدمت على مدار السنوات الماضية عددا من المبادرات، منها مبادرة القضاء على فيروس سى وكذلك مبادرة لإنهاء الأمراض التى تؤثر على المجتمع المصرى، مثل الأمراض التى تسبب الوفاة والتى تزيد الأعباء الصحية على الدولة.

وأضاف معاون وزير الصحة، أن صحة الإنسان من أهم أولويات الدولة ضمن استراتيجية الدولة لـ2030، مضيفا أن ثقة المواطن من أهم عوامل النجاح.

وواصل الشيشينى: قريبا سنعلن عن عدد من المبادرات الجديدة مثل مبادرة إجراء فحوصات الكشف على المقبلين على الزواج، وكذلك عدد من الخدمات الجديدة تضاف إلى مبادرة الاعتلال الكلوى، وكذلك إجراء تحاليل مستويات الدهون فى الدم، وتخص أكثر أصحاب الأمراض المزمنة.

وواصل معاون وزيرة الصحة، أن المبادرات قدمت حوالى 105ملايين خدمة للمواطنين، مؤكدا أنها بدون تكلفة على المواطنين، مضيفا أن مبادرة فيروس سى تم الكشف من خلالها على 70 مليون مواطن، مشيرا إلى أن المبادرة خفضت العلاج على المواطن من 50 ألفا إلى 800 جنيه فقط، وكذلك تجنب إصابة أربع أشخاص أخرين من المخالطين للمريض الواحد.