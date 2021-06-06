شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 500 ألف مواطن لعدم الالتزام بارتداء الكمامة خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الداخلية حملات مكبرة لاستهداف غير الملتزمين بارتداء الكمامة، فى إطار جهودها لملاحقة فيروس كورونا، حيث نجحت خلال شهر فى ضبط 458982 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.