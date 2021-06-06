شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت جامعة القاهرة لامتحانات نهاية العام الجامعى فى 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020 / 2021 ، والتى يؤديها نحو 270 الف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع الكليات وذلك مع تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا وفيما يلى يرصد الخليج 365 أبرز 10 معلومات عن تلك الاستعدادات

1 - تجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح الجامعة المعدلة بهدف تقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة.

2 - توفير قاعات لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن .

3 - توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات

4 -إعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم

5 - توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي

6 - الاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل الجامعة والكليات للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا.

7 -تخصيص غرف للعزل والعيادات الطبية وقاعات التصحيح والكنترول.

8 - تشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات.

9 - توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه .

10 - تعقيم دورى القاعات بين فترات الامتحانات للوقاية من كورونا .