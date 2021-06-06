الأردن: 4 إصابات في صفوف قوات مكافحة الشغب في لواء ناعور

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - (د ب أ)

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن عن إصابة أربعة من صفوف القوة الأمنية التي تتعامل مع أعمال الشغب في لواء ناعور وهم قيد العلاج.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قوله إن قوة أمنية تعاملت مساء اليوم السبت مع أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء قام بها مجموعة من الاشخاص في منطقة ناعور ونتج عن تلك الأعمال إصابة أربعة من رجال الأمن العام وجرى إسعافهم إلى المستشفى وهم قيد العلاج.

واكد الناطق الإعلامي أن القوة الأمنية ما زالت تتعامل مع عدد من مثيري الشغب ولم تسمح لهم باختراق القانون والتعدي وتعطيل سير الحياة العامة وسيتم التعامل معهم بكل حزم.