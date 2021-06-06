المطارات المصرية تشارك في حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

وجّه الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، جميع المطارات المصرية وخاصة المطارات السياحية، بإذاعة فيديوهات تعريفية عن حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر، وتعرض الفيديوهات الآثار الضارة للأنشطة البشرية على البيئة البحرية، مع طرح أساليب بسيطة للمساهمة كأفراد في حماية النظم البيئية واستعادتها.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر، والتي تتزامن مع احتفالات مصر بيوم البيئة العالمي 2021، وهنأ الوزير الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بهذه المناسبة.

وأضاف منار أن وزارة الطيران المدني تشجع على استخدام الطاقة النظيفة فى الخدمات الجوية والأرضية، ما يساهم في الحد من أزمة الطاقة باستخدام حلول غير تقليدية، كالوقود الحيوي للحفاظ على البيئة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية وزارة الطيران المدني في نشر رسائل التوعية الخاصة بحماية البيئة البحرية، كما أثنت الوزيرة على التعاون المثمر مع الطيران المدني، ووجهت الشكر للطيار محمد منار، على نشر مجموعة من الفيديوهات التي توضح الآثار السلبية للأنشطة البشرية على البيئة البحرية بالطائرات والمطارات المصرية، ليكون هناك وعي لدى المواطنين المسافرين على أهمية البيئة البحرية، وهذا دورا هاما لوزارة الطيران المدنى بدعمها للرسائل البيئية، كذلك فهو رسالة هامة للسائحين لتعريفهم بجهود مصر في الحفاظ على مواردها الطبيعية.

الجدير بالذكر أن حملة حماية البيئة البحرية في البحر الأحمر، تعد الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط وأفريقيا، كأحد أهداف حملة "إيكو إيجيبت" للترويج للسياحة البيئية، مع حماية البيئة البحرية والساحلية للبحر الأحمر، وتهدف الحملة الحفاظ على التنوع البيولوجي للبحر الأحمر كحق للأجيال القادمة في الموارد الطبيعية، وهو ما يساهم في الحفاظ على التراث الطبيعي والتنمية المجتمعية في مصر على الصعيدين الاقتصادي والثقافي، ويضمن استمرارية السياحة الساحلية المسئولة في مصر.

​