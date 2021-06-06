شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أول طريق يربط «الإسكندرية الصحراوى» بـ«الدائرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه سيتم البدء فى تنفيذ أول طريق بطول 16 كيلومترًا، بمدينة سفنكس الجديدة، لربط طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى مع الطريق الدائرى الإقليمى، مرورًا بمحور روض الفرج- الضبعة.

وأوضح الوزير أن الطريق سيتضمن 3 حارات مرورية فى كل اتجاه، بجانب حارة خدمة، ويُعتبر أحد الشرايين التى ستربط مشروع مستقبل مصر الزراعى بالطرق الإقليمية داخل نطاق مشروع الدلتا الجديدة.

وأشار المهندس خالد سرور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، إلى أنه تم التنسيق مع القطاعات المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح باكورة من المشروعات الخدمية للمدينة لخدمة القاطنين والمترددين عليها، وهى عبارة عن مجمع شرطة سفنكس ويشتمل على خدمات (قسم شرطة- سجل مدنى- جوازات- حماية مدنية- مرور)، كما تمت الموافقة الفنية على تنفيذ وحدة صحية وسوق تجارية ومدرسة تعليم أساسى لتلبية الاحتياجات اليومية. وأضاف أنه تم الاتفاق مع إحدى شركات النقل الداخلى على دراسة توفير وسائل انتقال جيدة، تبدأ مع موسم الدراسة المقبل، لخدمة الأهالى وأبنائهم لسهولة الانتقال إلى مناطق أكتوبر والجيزة وغيرهما.

كما تم استعراض آليات التعامل لتوفيق الأوضاع لحائزى الأراضى الواقعة ضمن كردون المدينة فيما يتعلق بتحويل النشاط من زراعى إلى سكنى، وكيفية تحصيل مستحقات الدولة وتوصيل المرافق، ومتوقع الإعلان عن طرق التعامل قريبًا. وأضاف: «تم اعتماد أول قرار وزارى بالمدينة لإقامة تجمع عمرانى، والذى يُعد بمثابة بداية للتجمعات العمرانية المستهدف تنميتها وتشغيلها بمدينة سفنكس الجديدة».

من ناحية أخرى، أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم الانتهاء قريبًا من تنفيذ المرحلة الأولى من سكن موظفى العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالى 9024 وحدة سكنية (376 عمارة)، لافتًا إلى أنه جارٍ الانتهاء من التشطيبات الأخيرة ببعض العمارات وأعمال أسفلت الطرق بالمشروع.

وأضاف أنه جارٍ تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة)، بالمرحلة الثانية من المشروع، بنسبة إنجاز متقدمة، مؤكدًا حرص جهاز المدينة على دفع العمل بالمشروعات الكبرى، وفى مقدمتها سكن موظفى العاصمة الإدارية الجديدة، ومبادرة رئيس الجمهورية «سكن لكل المصريين».