شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات تسجل دبة النملة.. تفاصيل جديدة عن «مغارة على بابا» بشقة الزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل جديدة لشقة الزمالك التي عثر بداخلها على كميات كبيرة من الأثار، واصفًا إياها بـ«مغارة على بابا»، موضحًا أنه يمتلك معلومات جديدة ولكنه لن يتحدث عن أسماء في الوقت الحالي.

وتابع موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه رأى بعينه قطعا أثرية تعود للدولة الحديثة، موضحًا أن عدد القطع الأثرية التي تم حصرها حتى أمس وصل لـ732 قطعة أثرية.

وأشار موسى إلى أن الشقة بداخلها قطع أثرية من عصور مختلفة قبطية وإسلامية وعثمانية، حيث توجد نجفة مثل التي توجد في قصر عابدين.

وأكد أن هناك لجنة مشكلة من وزارات الثقافة والمالية والعدل لفحص مقتنيات الشقة، موضحا أن هناك كاميرات تسجل دبة النملة وترصد كل حركة وكل خطوة داخل المنزل وحوله، وكل ما تقوم به اللجنة يتم متابعته على الهواء، لافتا إلى أن الموضوع ليس بسيطا ومن لا يعرف عليه ألا يسفه من الأمر.

وأردف أنه لا يوجد اتهام لأحد في مغارة على بابا في شقة الزمالك، متابعا :«هناك تساؤلات كثيرة تحوم حول هذا الكنز، وهل به آثار مغلفة أو معدة للتهريب للخارج؟».