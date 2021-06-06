شكرا لقرائتكم خبر عن واصل الاستقرار .. سعر الذهب فى مصر وعالميا مساء اليوم السبت 5 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر، استقراره، مساء السبت، 5 يونيو 2021، الذي بدأ فيه مساء الجمعة عقب إغلاق البورصات والأسواق العالمية، وكان الذهب حقق ارتفاعا ملحوظا قبل الإغلاق، ثم توقفت في انتظار عودة العمل مرة ثانية صباح الاثنين .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء السبت، يتراوح مابين 943 إلى 945 جنيه والعيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، من 809 إلى 810 جنيه، والعيار 18 قيراطًا،من 693 إلى 694 جنيه، والجنيه الذهب «8 جرامات من عيار 21»، من 6485 إلى 694 جنيه.

كما استقر سعر الذهب عالميا عند الاسعار التي حققها قبل اغلاق البورصات والأسواق العالمية للإجازة الاسبوعية والتى تستمر يومى السبت والأحد، وشهد الذهب عالميا صعودا مفاجئا خلال النصف الثانى من تعاملات الجمعة بعد تصريحات مخيبة للآمال تخص الاقتصاد الأمريكى، حيث أعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد 559 ألف وظيفة فقط خلال شهر مايو بينما كان يتوقع المحللين عدد أكبر يبلغ 645 ألف وظيفة، كما انخفض معدل البطالة إلى 5.8% فقط في شهر مايو من 6.1% في أبريل.

وحقق الذهب خلال الاسبوع الماضى خسائر كبيرة بسبب تراجع أسعاره إلا أنه حازل تعويض خسائره بالصعود قبل نهاية التداول بساعات، وارتفعت العقود الآجلة للذهب قبل الاغلاق بنسبة 1% أو ما يعادل 18.7 دولارا، بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.4%

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، في مساء اليوم السبت، 834.81 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1،891.24 $.

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب، في مساء اليوم السبت، 5 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 941 إلى 945 عيار 22 843 إلى 848 عيار 21 807 إلى 810 عيار 18 690 إلى 695 عيار 14 538 إلى 544 عيار 12 461 إلى 463 الاونصة 29000 إلى 29100 الجنيه الذهب 6485 إلى 6510 الكيلو 941000 إلى 945000

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، مساء اليوم السبت، 5 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

اقرأ أيضًا:

استقرار بعد ارتفاع.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 5 يونيو 2021

صعود مفاجئ ومستمر.. سعر الذهب في مصر وعالميا بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 4 يونيو 2021

«واصل الانخفاض الكبير».. سعر الذهب في نهاية التعاملات مساء اليوم الخميس 3 يونيو 2021

هبوط كبير ومفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميًا في منتصف تعاملات اليوم الخميس 3 يونيو 2021