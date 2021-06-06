شكرا لقرائتكم خبر عن أخلاقي لا تسمح بالمتاجرة بآلام الناس.. جمال سليمان يكشف حقيقة علاقة «الطاووس» بـ«قضية فيرمونت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النجم جمال سليمان، إن مسلسل «الطاووس» ليس له أي علاقة بـ«قضية فيرمونت»، مضيفا: «أخلاقي لا تسمح لى أن أتاجر بآلام الناس، وأستغل قضيتهم».

وأضاف سليمان، خلال برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أن الجرائم من هذا النوع تتشابه وتتقاطع، وهناك جرائم مشابهة في الهند وباكستان، والمسلسل يناقش ظاهرة وليس قضية خاصة، وأنه من نسيج خيال مؤلف.

وتابع: «أعتقد أن السوشيال ميديا هي السبب في الربط بين المسلسل وقضية الفيرمونت، وأن أحد المحامين وضع بوستر المسلسل بجوار صورة فتاة الفيرمونت، وهذا ما جعل الناس تربط المسلسل بالقضية».